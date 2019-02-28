مصادر لـ "البيان": إيران تكرس وجودها في سوريا باسم الإعمار

المصدر: اسطنبول-عبدالله رجا

أكدت مصادر مطلعة في دير الزور لـ "البيان" أن إيران بدأت تتحرك بسرعة في الآونة الأخيرة تحت يافطة إعادة إعمار بعض المناطق المدمرة في ريف دير الزور من خلال مساعدة بعض الموالين لها فيما يشبه استيطان هذه المناطق، في الوقت الذي تشارف معارك "داعش" على الانتهاء شرقي الفرات.

المصادر كشفت عن مساع إيرانية للبناء وجذب المدنيين من شرقي الفرات إلى غربيّه، من أجل تفريغ تلك المناطق من السكان، لافتاً إلى أن أحداث التفجيرات الأخيرة قد تكون من تدبير الميليشيات الإيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ناشطون أكدوا لـ "البيان" أن شركات مقاولات إيرانية زارت المنطقة في الآونة الأخيرة بذريعة تقييم حجم الدمار في الريف الغربي من دير الزور.