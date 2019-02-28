الاحتلال يعتقل محافظ القدس وعشرات الفلسطينيين بالضفة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عشرات الفلسطينيين في القدس المحتلة وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني «نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (فجر أمس) حملة اعتقالات طالت 36 فلسطينياً على الأقل من القدس والضفة الغربية ». وأضاف إن شرطة الاحتلال اعتقلت في القدس المحافظ عدنان غيث والمحامي طارق برغوث عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي«القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى خلال الانتفاضة الثانية و22 فلسطينيا غالبيتهم من حي العيسوية.

وأشار نادي الأسير إلى أن»قوات الاحتلال اعتقلت من القدس خلال الأسبوع المنصرم أكثر من مئة مقدسي على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة في مواجهة إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى«.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية أمس الحكومة الإسرائيلية بـ»التنكر لكل الاتفاقات الموقعة ولكل القوانين والشرعية الدولية«. كما أدانت الرئاسة»اقتطاع (إسرائيل) رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية والتي تلزم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان، وذلك في بيان عقب لقائه في الضفة الغربية المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزان ترتسل.

إلى ذلك، قال مسؤول فلسطيني رفيع إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة بسبب خصمها جزءاً من المبلغ تقول إسرائيل إنه يُصرف للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.