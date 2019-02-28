تحركات لـ«داعش» في مناطق كردية بالعراق

المصدر: بغداد- عراق أحمد، وكالات

كشفت قيادة العمليات المشتركة، مكان احتجاز الدواعش العراقيين والأجانب، الذين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية عبر صفقة بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وأمريكا الأسبوع الماضي، فيما أكد مسؤول كردي، أن فلول تنظيم داعش الإرهابي تشكل خطراً على القرى الكردية الواقعة شرقي قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

وقال ملا كريم شكر، مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في حمرين، في حديث نقله إعلام حزبه، إن «فلول تنظيم داعش الإرهابي بدأت بالتحرك بشكل علني وملحوظ في أطراف القرى الكردية شرقي قضاء طوزخورماتو، وتقوم بين فترة وأخرى بإطلاق النار على المزارعين في القرى الكردية وتسرق ماشيتهم».

وأوضح، أن «من الممكن نشر قوات البيشمركة في حدود تلك القرى لمنع تحرك الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «طائرات التحالف الدولي تقصف الإرهابيين بين حين وآخر، لكن ذلك القصف لا يكفي للقضاء عليهم بشكل نهائي».

قصف بكركوك

وأفادت مصادر عسكرية عراقية بأن طيران التحالف الدولي قصف مواقع لتنظيم داعش في مناطق جنوب وغربي مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقالت المصادر: إن طيران التحالف الدولي قصف أربعة مواقع لعناصر داعش بمنطقه الشاي على مقربة من قضاء داقوق جنوب كركوك، فيما تم تنفيذ عملية منفصلة لطيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم بقرية الخبازة غربي كركوك، ما أدى إلى تدمير المواقع وقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم.

عمليات نوعية

إلى ذلك، كشف جهاز مكافحة الإرهاب، عن قيامه بعمليات نوعية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق غربي الأنبار، وقال المتحدث باسمه، صباح النعمان «لدينا عمليات شبه يومية في صحراء الأنبار».

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، إن «الحكومة العراقية استلمت 280 داعشياً عراقياً كدفعة أولى من الجانب السوري من أصل 585 عنصراً يحملون الجنسية العراقية»، وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بينهم 85 فرنسياً.

أطفال روس

وفي سياق متصل، أعلن سفير روسيا لدى العراق مكسيم مكسيموف، عن وجود 64 امرأة و58 طفلاً من عائلات مسلّحين في صفوف داعش يحملون الجنسية الروسية، في السجون العراقية، وقال رداً على سؤال عن أعداد عائلات المقاتلين من روسيا المحتجزين في العراق «اليوم نستطيع أن نتحدث عن 64 مواطنة روسية و58 طفلاً، موجودين في سجون بغداد، وكذلك لدينا علم أنه في سجون بغداد هناك عدد من المواطنين احتجزوا من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وأذربيجان وعدد من الدول الأخرى».

وأوضح مكسيموف أنه وفقاً لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، فإن وزارة الخارجية الروسية اتخذت إجراءات لإرسال أطفال المواطنات الروسيات المحكوم عليهن في العراق إلى روسيا.