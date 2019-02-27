"البلسم" تبلسم جراحات مئات اليمنيين في سيئون

المصدر: دبي - البيان

توالت نجاحات فريق منظمة البلسم الدولية في اليمن، وهذه المرة في جراحة العيون، إذ أجرت المنظمة 65 عملية جراحة ناجحة وعاينت أكثر من 305 أشخاص، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وخلال الزيارة الثالثة لليمن، ولأول مرة في سيئون، وبتنسيق مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، حقق فريق منظمة البلسم الدولية انجازاً في إجراء جراحة لعيون أكثر من 65 مريضاً، بالإضافة إلى الكشف ومعاينة أكثر من 305 أشخاص من نساء ورجال وأطفال، بالتعاون مع الفريق الطبي المحلي في مستشفى سيئون العام، خلال فترة وجودهم بمحافظة حضرموت.

ولاقت الحملة العلاجية ترحيباً واسعاً من قبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عصام بن حبريش الكثيري، حيث قام بزيارة شخصية للإطلاع على العمليات الجراحية لمرضى المياه البيضاء، والتي أجراها الكادر الطبي لمنظمة البلسم، حيث قابل المرضى الذين أجروا العمليات وتلقى انطباعاتهم عن الخدمات العلاجية من قبل فريق المنظمة.

من جانبة، صرّح رئيس الفريق الطبي، الدكتور بندر الزارع، أن "الحالات كانت معقّدة، بل إن بعضها نادرة، وكانت إحداها للطفل محمد عامر، الذي لم يكن يستطيع المشي وحيداً بسبب إصابة تعرض لها، ولم تكن هناك القدرة العلاجية لإتمام عمليته، لكن بتكاتف الجهود من قبل الفريق المحلي والدولي، تمت عمليته بنجاح"، مضيفاً أن الطفل "يستطيع الآن الرؤية بشكل سليم، ونتطلع لعلاج المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، إذ نقوم بكسر الأرقام القياسية لعلاج العيون في المناطق ذات الإمكانيات المحدودة، وذلك بإجراء 150 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء"، مشيراً إلى أن "عدد المستفيدين يصل لأكثر من 500 شخص من رجال ونساء وأطفال".