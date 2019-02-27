حكم بالسجن على 10 لبنانيين لتعاملهم مع إسرائيل

المصدر: بيروت - د.ب.أ

قضت محكمة عسكرية لبنانية، أمس، بسجن 10 مواطنين لبنانيين مدة 15 سنة أشغالاً شاقة، وذلك على خلفية تعاملهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر رسمي لبناني، أمس، إن المحكمة العسكرية، قضت «بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة غيابياً بحق كل من اللبنانيين: جرجس وريم وريمون داوود وسوزان وشربل ومريم وميرالا وبيار لوقا وسهام أسعد وكلود الراعي».

وأضاف المصدر إن المحكمة العسكرية دانت المتهمين «بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، ودخول بلاد العدو، والحصول على الجنسية الإسرائيلية، وجردتهم من حقوقهم المدنية، وأمرت بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهم».