مليار دولار من الإمارات والسعودية لليمن

المصدر: جنيف - البيان، وكالات

انطلق في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر المانحين لدعم اليمن برعاية أممية، وفيما التزمت الإمارات والسعودية بمليار دولار مناصفةً بينهما، بلغ إجمالي التعهدات 2.6 مليار دولار.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرةً لتخفيف معاناة الشعب اليمني، لافتةً إلى تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني هناك. وأشارت إلى اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها مساعدة الشعب اليمني، مضيفةً: «لم نشهد تقدماً ملموساً بشأن تنفيذ اتفاق السويد من جانب الحوثيين».

وفي سياق ذي صلة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأخيرة من مدينة الشيخ خليفة السكنية، للمتأثرين من السيول التي اجتاحت محافظة حضرموت اليمنية خلال السنوات الماضية.

وتتكون المدينة من 607 وحدات سكنية في وادي وساحل حضرموت، إلى جانب خدمات البنية التحتية من طرق وشبكة كهرباء ومياه تعمل بالطاقة الشمسية وصرف صحي.

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