التحالف ينفذ عملية إنزال ثانية لمساندة انتفاضة حجور

المصدر: عدن - البيان

جرعت القبائل اليمنية ميليشيا الحوثي الإيرانية جملة من الهزائم في عدد من جبهات القتال، في كشر والحشا فيما نفذ تحالف دعم الشرعية ثاني عملية إنزال جوي للأسلحة والأدوية لقبائل حجور دعماً لانتفاضتها ضد الميليشيا التي تحاصر مديرية كشر منذ عدة أسابيع فيما تواصلت المواجهات مع عناصرها في أطراف المديرية.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن قوات التحالف نفذت فجر أمس ثاني عملية إنزال لقبائل حجور شملت إلى جانب المواد الإغاثية والطبية أسلحة وذخائر في ثاني عملية ينفذها التحالف لمساندة انتفاضة القبائل ضد الميليشيات، حيث يعاني السكان بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا على سكان المديرية منذ عدة أسابيع، ووفقاً للمصادر فإن العملية شملت كميات كبيرة من الأدوية والأغذية للسكان إلى جانب أسلحة متوسطة وذخائر وقذائف تمكن رجال القبائل من مواصلة التصدي للميليشيا التي فقدت العشرات من مقاتليها ولَم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

هجوم

وأتت عملية الإنزال بعد إفشال القبائل أوسع وأكبر هجوم شنته الميليشيا على منطقتهم وقاده أبرز القادة الميدانيين فِي طليعتهم أبو علي الحاكم وأبو خرفشة واخرين، وبحسب المصادرعادت الميليشيا إلى حشد مقاتلين في مسعى جديد للسيطرة على قبائل حجور، حيث استدعى القيادي في الميليشيا مهدي المشاط رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» بأعضاء مجلس نواب من محافظة حجة وطالبهم بحشد مقاتلين بعد أن عجزت الحشود السابقة عن تحقيق غايتهم في اكتساح مديرية كشر.

بالتزامن تواصلت المعارك العنيفة بين قبائل حجور والميليشيا الحوثية في منطقة صمعر حيث نفذت القبائل هجوماً على الميليشيا وأحرقت عربة مصفحة وعدة أطقم عسكرية فيما ساندت مقاتلات التحالف انتفاضة القبائل وشنت عدة غارات دمرت خلالها تعزيزات للميليشيات بينها مصفحة عسكرية في منطقة قريات شرق منطقة العبيسة كما استهدفت تجمعات الميليشيات في منطقة القرو بمديرية افلح الشام

تقدم وفِي محافظة صعدة واصلت قوات الجيش الوطني المسنودة بطيران التحالف مهاجمة مواقع الميليشيا الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال أركان حرب محور آزال العميد وليد طامش إن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في الأجزاء الجنوبية والغربية من مديرية باقم وتمكنوا خلال العملية من تحرير الجبال السود وتبة الخزان وماتبقى من قرى آل معيض والطريق الدولي وقرية سحار الشام غرب مديرية باقم

إلى ذلك قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) تصدت لهجوم حوثي وصف بالأعنف على مديرية الحشاء التي أعلن قبل ايام تحريرها.

و تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء قبائل الحشاء،من صد أعنف هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في عدد من المناطق في جبهة الحشاء غرب الضالع. ونقلت مواقع إخبارية يمنية عن المصادر قولها «إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين على اثر هجوم حوثي على عدد من المواقع أهمها الجفينة والقلاع الحصن شمال منطقة الدخلة».