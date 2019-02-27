إرهابي يعتدي على قاضٍ أثناء محاكمته في تونس

المصدر: تونس - البيان

اعتدى أمس أحد الإرهابيين على أحد قضاة المحكمة العسكرية بتونس التي مثل أمامها. وقالت مصادر حقوقية لـ«البيان» إن الإرهابي عادل الغندري أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي على مدينة بنقردان في فبراير 2016 اعتدى بآلة حادة على قاضٍ عسكري بالدائرة الجنائية العسكرية التي كانت بصدد النظر في ملف القضية.

وأضافت المصادر أنه عند استنطاق القاضي أحد المتهمين، قام المتهم عادل الغندري بالاعتداء بآلة حادة على رئيس الجلسة، مشيرة إلى إصابته على مستوى الكتف، لتشهد قاعة الجلسات بعد ذلك حالة من الفوضى أدت إلى منع الحاضرين من مغادرتها في إجراء وقائي.

وتابعت المصادر أن عناصر من الشرطة العسكرية كانوا بصدد تأمين المحكمة، تدخلوا للسيطرة على الوضع، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق عاجل في الطريقة التي حصل بها الإرهابي على الأداة الحادة التي استعملها في الهجوم.

ويعد الغندري من أخطر الإرهابيين التونسيين حيث كان أحد منفذي الهجوم على مدينة بنقردان إلى جانب ضلوعه في التخطيط للهجومين الإرهابيين على متحف باردو في مارس 2015 ونزل «الأمبريال» بسوسة في يونيو من العام ذاته.