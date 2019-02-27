مقتل 35 إرهابياً بغارة أمريكية في الصومال

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن 35 من مقاتلي حركة الشباب قتلوا في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية جنوب وسط الصومال، في هجوم جديد يندرج ضمن سلسلة عمليات ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ووقعت الغارة في منطقة هيران وسط الصومال واستهدفت مقاتلين مسلحين من حركة الشباب، بينما كانوا يتنقلون بين مواقع في منطقة ريفية ويحاولون حشد قواتهم. جاء ذلك في بيان أصدرته في موقعها الإلكتروني، أول من أمس الاثنين، القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم».

وأوضح البيان أن هذا الهجوم الجوي أحبط محاولة لحشد عناصر مسلحة من جماعة الشباب وقضى على تهديد لشركائنا ولشعب الصومال. وتابع البيان أن القيادة الأمريكية في أفريقيا ستواصل دعمها للحكومة الاتحادية الصومالية في حماية الشعب الصومالي.