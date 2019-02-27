عون يرفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن لبنان لن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال عون، خلال استقباله في بيروت، أمس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني: إن «لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، ولن ينتظر الحل السياسي الذي قد يطول».

وجدّد عون «التأكيد على العودة الآمنة لهؤلاء النازحين»، مشيراً إلى «حرص لبنان على عدم تعريض السوريين العائدين لأية مخاطر، علماً أن المعلومات التي ترد إلى بيروت تشير إلى أن العائدين يلقون رعاية من السلطات السورية التي وفرت لهم منازل جاهزة وبنية تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه».