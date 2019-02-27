أمريكا والبحرين ترحبان بموقف بريطانيا من «حزب الله»

المصدر: المنامة - وكالات

أعربت كل من الولايات المتحدة والبحرين، عن ترحيبهما بإدراج بريطانيا حزب الله اللبناني على قوائم التنظيمات الإرهابية. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة على «تويتر»، الجهود الأوروبية والعالمية لمواجهة إيران وأذرعها في نمو مستمر.

بدورها، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بقرار بريطانيا تصنيف ميليشيات حزب الله اللبنانية كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله، والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة.

وأعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أن بلاده تستعد لطرح مسودة قرار في البرلمان، تقضي بحظر حزب الله بشكل كامل إلى جانب جماعات أخرى تصنّفها كإرهابية، لافتاً إلى أن حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إنّ من الواضح أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجوداً. واشنطن،