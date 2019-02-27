«الوزراء السعودي» يُشيد بنتائج القمة العربية الأوروبية في مصر

المصدر: الرياض - واس

أشاد مجلس الوزراء السعودي بنتائج القمة العربية الأوروبية الأولى، التي اختتمت أعمالها بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط حضور عربي وأوروبي كبير وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كرئيس للدورة الحالية بالجامعة العربية.

وشدد المجلس، خلال اجتماعه الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، أمس، في الرياض، على مضامين كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، ومواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمنية والتهديدات الإرهابية للنظام الإيراني بالمنطقة والعالم.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج ما جرى من مباحثات ولقاءات مع مختلف القادة والزعماء المشاركين على هامش القمة، فيما أشاد المجلس بنتائج هذه اللقاءات، معبراً عن أمنيته أن تسهم في المزيد من تطوير للعلاقات بين المملكة ودول العالم.

كما ثمّن المجلس، نتائج الجولة الآسيوية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت باكستان والهند والصين، مؤكداً أن الاتفاقيات التي وقعت ستسهم في تطوير علاقات المملكة مع هذه الدول.