التحالف يُصدر 21 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

المصدر: الرياض - وكالات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 21 تصريحاً للسفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

كما أشار إلى أنه أصدر 24 تصريحاً جوياً، وتصريحاً برياً واحداً، و100 تصريح لحماية القوافل بإجمالي 146 تصريحاً خلال 3 أيام، مشيراً إلى وجود سفينتين تنتظران دخول ميناء الحديدة منذ يومين. ويتهم التحالف ميليشيا الحوثي برفض استقبال السفن في ميناء الصليف، إضافة إلى تأثيرها في الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها.

وأكد الناطق الرسمي باسمه في أوقات سابقة أن الميليشيا الحوثية منعت تفريغ حمولات عدد من السفن، كما عطلت دخول أخرى الموانئ اليمنية، إمعاناً في سياساتها الهادفة إلى منع المساعدات عن المواطنين اليمنيين، لافتاً إلى أن هناك 6 سفن انتظرت دخول ميناء الحديدة مدة وصلت إلى 37 يوماً.