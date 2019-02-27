رئيس الوزراء اليمني يثمّن الدعم الإماراتي

المصدر: جنيف - سبأنت

حذرت الإمارات واليمن من الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لإطالة أمد معاناة اليمنيين، ورفضها تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية، وثمن رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التنموية والاقتصادية والإغاثية، ودورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشادت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية الشرعية في تطبيع الحياة في المناطق المحررة، مؤكدة دعم بلادها لكل تلك الجهود والأعمال والتي تؤدي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.

من ناحيته نوه عبدالملك خلال لقائه، أمس، على هامش أعمال مؤتمر تمويل الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، معالي ريم الهاشمي، بمتانة وعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الرسمي المشترك على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وتركز اللقاء حول جهود الإمارات الداعمة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وإسناد الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإسهامها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في استكمال إنهاء الانقلاب، ومكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن.

كما تم خلال اللقاء مناقشة استمرار التعنت الحوثي في تنفيذ بنود اتفاق السويد، فيما يخص الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، ومحاولة الالتفاف على الاتفاق والتعامل معه كوسيلة لكسب الوقت وإعادة تنظيم صفوفها والتحشيد العسكري وحفر الأنفاق والخنادق في الحديدة.

وحذر الجانبان، من الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لإطالة أمد معاناة اليمنيين، ورفضها تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية، وآخرها اتفاق السويد، ومواصلة عرقلة فتح الممرات الإنسانية، والاستهداف المتكرر لمخازن برنامج الأغذية العالمي.

وشددا بهذا الخصوص على مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة إزاء ممارسات الحوثيين في عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية، وإرغامهم على التوقف عن التلاعب بمعاناة الشعب اليمني، والتعامل مع هذه المعاناة باعتبارها ورقة سياسية، من دون أي اعتبار للوضع المتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية مروعة.