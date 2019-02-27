الحوثي يستهدف مواقع بالحديدة أثناء مرور الموكب الأممي

المصدر: الحديدة - البيان، وكالات

استهدفت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، وذلك بالتزامن مع مرور موكب فريق الأمم المتحدة الذي زار مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أمس للاطلاع على انتهاكات الميليشيا.

وكان وفد أممي رفيع المستوى قد قام بزيارة هي الأولى منذ سبتمبر الماضي إلى المخازن للاطلاع على أضرار القصف الحوثي، كما عقد اجتماعاً مع الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار. وقال مصدر عسكري، إن ميليشيا الحوثي قصفت بالأسلحة الرشاشة مواقع القوات الحكومية في مستشفى 22 مايو الذي كان يتواجد فيه الوفد الأممي.

وأشار المصدر، إلى أن الموكب الأممي اضطر للتوقف أثناء القصف قبل أن يواصل مسيرته إلى مقر إقامته داخل مدينة الحديدة. واستنكر المصدر، استمرار ميليشيا الحوثي بخرق قرار وقف إطلاق النار على مرأى من كبير المراقبين الأمميين، مايكل لوليسغارد والوفد المرافق له.