الأسد يلتقي خامنئي وروحاني في طهران

المصدر: طهران، دمشق - وكالات

التقى الرئيس السوري بشار الأسد في طهران، أمس، نظيره الإيراني حسن روحاني والمرشد علي خامنئي، في زيارة هي الأولى إلى إيران.

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أجرى «زيارة عمل (الاثنين) إلى العاصمة الإيرانية طهران»، تخللها محادثات مع كل من خامنئي وروحاني. وهذه الزيارة هي الأولى للأسد إلى طهران منذ العام 2010.

في سياق آخر، تعرّض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لانتقادات بسبب برقية تهنئة وجّهها إلى إيران في الذكرى الأربعين لما تسمّى الـ«الثورة».

وانتقد يوزف شوستر، زعيم المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، الرئيس لعدم توجيهه انتقادات لنظام طهران في برقيته.