الإمارات: ندعم الحلول السلمية لأزمات المنطقة

المصدر: شرم الشيخ - البيان، وكالات

أكد صاحب السمو الشيخ حــمد بن محمد الشرقي، عضو المجــلس الأعلى، حاكــم الفــجيرة، رئيس وفـــد الدولـــة إلى القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ، أن الإمارات تقدم اليوم مثالاً يحــتذى لمستقبل مــتفائل يقوم على التسامح والتعايش والتآخي، مشيراً إلى جهودهــا في إنهـــاء أزمات المنــطقة بالحلول السلمية في اليمن وســـوريا وليبيا ودعم اســـتقرار هذه الدول.

إضافة إلى دعواتها لتكثيف الجهود في عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حلٍّ عادل للقضية، وسعيها من أجل مستقبل أفضل للبشرية خالٍ من التطرف والإرهــاب. وطــالب سموه باستــعادة ســيادة الإمارات عــلى جــزرها الثــلاث المحــتلة من قبل إيران.

واختتمت القمة التي استمرت يومين أعمالها، أمس، بـ«إعلان شرم الشيخ» الذي دعا إلى تعاون عربي - أوروبي وثيق لمحاصرة المخاطر التي تحدق بالمنطقة وفي مقدمتها قضايا الإرهاب والتدخلات الإيرانية.

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