حمد الشرقي يلتقي أمير الكويت وعدداً من الرؤساء ورؤساء الحكومات

المصدر: شرم الشيخ - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على هامش القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ عدداً من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة استعرض خلالها الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

والتقى سموه كلاً على حدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار ورئيس الوزراء الهولندي مارك.

وتم خلال اللقاءات استعراض الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية. وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بحسن تنظيم القمة وإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأعمالها.

حضر اللقاءات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي وعبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.