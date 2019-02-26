التحالف يستهدف تعزيزات الميليشيا في كشر

المصدر: عدن - البيان

دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات مسلحة للميليشيا كانت في طريقها إلى مديرية كشر بمحافظة حجة بعد يوم من انكسار اكبر هجوم للميليشيا استهدف قبائل حجور فيما حذرت منظمات إنسانية من الحصار الذي تفرضه الميليشيا على السكان واستمرار منع دخول الأدوية والأغذية.

ووفق ما قالته مصادر قبلية لـ«البيان» فإن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات دمرت خلالها تعزيزات لميليشيا الحوثي وبينها عربات مدرعة واخرى سيارات دفع رباعي لنقل المقاتلين كانت في الطريق إلى جبهة منطقة العبيسة بمديرية كشر وأن من كانوا على متنها قتلوا وأصيبوا.

وطبقاً لهذه المصادر فإنه وعقب دحر اكبر هجوم للميليشيا شهدت مختلف الجبهات تراجعاً كبيراً في المواجهات حيث بدأت الميليشيا باستقدام تعزيزات إضافية ومحاولة اختراق صفوف القبائل بالحديث عّن وساطة قبلية تمهيدا لهجوم اخر يتم التحضير له بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيا.

ووفقاً لهذه المصادر فإن المواجهات خلال 30 يوما كبدت الميليشيا اكثر من 150 قتيلا فيما خسرت القبائل نحو 38 من مقاتليها فيما أكدت منظمات حقوقية محلية أن عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى 105 ما بين قتيل وجريح، بسبب القصف الكثيف للميليشيا على القرى السكنية مستخدمة المدفعية والدبابات وصواريخ الكاتيوشا كما تسبب قصف الميليشيات في تشريد حوالي 900 أسرة، نزحوا إلى مناطق قارة ووشحة ومستبأ في ظرف إنسانية منهارة.

انتهاك الهدنة

في الحديدة، استهدفت ميليشيا الحوثي مواقع قوات العمالقة في مديريتي التحيتا وحيس التابعين لمحافظة الحديدة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات اطلقت مختلف القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف بشكل كثيف على مواقع تمركز قوات العمالقة في المديرية و بشكل يومي.

شحنة أدوية

من جهة اخرى، احتجزت ميليشيا الحوثي في محافظة إب شحنة أدوية جديدة كانت في طريقها إلى صنعاء إلى جانب 28 شاحنة تحمل أدوية كانت تحتجزها منذ الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر محلية في المحافظة إن الميليشيا احتجزت شحنة أدوية مخصصة للمستشفى الجمهوري في صنعاء قادمة من العاصمة المؤقتة عدن ومقدمة من الهيئة الطبية الدولية. ووفقا لهذه المصادر فإن الميليشيا تواصل احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وأدوية قادمة من عدن ومتجهة إلى محافظة صعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويت.