23

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية العثور على رفات 23 إيزيدياً من ضحايا تنظيم «داعش» في ناحية المحلبية (90 كيلو متراً غرب الموصل).

وقال الرائد حسين علي من قيادة عمليات نينوى: إن «جميع الضحايا هم من المكون الإيزيدي، وقد تم تسليمهم للطب العدلي في الموصل». بغداد- د.ب.أ

69

كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، أمس وجود 69 مقبرة جماعية بالمحافظة، غالبيتها في سنجار، فيما أعلنت الجهات الأمنية العراقية.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان، فيصل محمد فتحي، في تصريح صحافي «تم تحديد 69 مقبرة جماعية في محافظة نينوى، معظمها في قضاء سنجار، بعد تشخيصها من قبل الأهالي والمنظمات الدولية»، مشيراً إلى أن «تلك المقابر لم يُفتح أي منها حتى الآن»، مستدركاً أن «إحدى المنظمات الدولية تعمل على فتح إحدى تلك المقابر في قضاء سنجار، بعد التنسيق مع الأهالي والجهات المسؤولة هناك». نينوى- البيان

200

أدى افتتاح مكتب ممثلية مجلس الوزراء العراقي في قضاء سنجار، إلى نشوء حالة من عدم الرضا لدى سكان المنطقة، حيث طالب أكثر من 200 شخص من ناشطين وصحافيين وشخصيات إيزيدية بإغلاقه. وجميع العاملين في مكتب ممثلية مجلس الوزراء العراقي من موظفين وغيرهم ليسوا من قضاء سنجار، ويشير المسؤولون في القضاء إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الأهالي. سنجار- البيان

2



أفاد كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأن مباحثاتهم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان مستمرة، مؤكدين أنهم سيجتمعون قريباً، ومعبرين عن التفاؤل للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن.

وبعد المشاركة في مراسم أربعينية وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق في حكومة إقليم كردستان، فإن عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد ملا قادر، في أربيل، أعلن أن حزبي الديمقراطي والاتحاد سيجتمعان قريباً، مضيفاً أنه «لا توجد بين الطرفين خلافات ويريدان تشكيل الحكومة». أربيل- البيان