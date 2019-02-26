سياج استيطاني مكهرب للاستيلاء على أراضٍ بالأغوار

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

يصعّد الاحتلال الإسرائيلي وتغوّله واستفراده بالأرض الفلسطينية وبخاصة في القدس والأغوار، حيث يعمد إلى إغلاق مساحات واسعة من الأغوار المحاذية للأردن، بذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها، في وقتٍ يسمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها.

فقد أقدم مستوطن، أمس، على إغلاق مئات الدونمات من الأراضي بسياج كهربائي في منطقة السويدة بالأغوار الشمالية تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات قوله إن المستوطن جاء إلى المنطقة قبل بضعة أشهر ونصب 3 خيام، وقام بإنشاء مزرعة لتربية الأبقار.

ونصبت قوات الاحتلال الكاميرات على الأراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 دونم، حيث أكد بشارات أن هذه الإجراءات منعت عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وأشار إلى أن معظم هذه الأراضي تحمل وثيقة «طابو»، وقوات الاحتلال لا تعترف به، بل تعتبر هذه الأراضي «أملاك غائبين»، وهو مسمى احتلالي لشرعنة الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية.

تجريف واقتلاع

وجرّفت قوات الاحتلال، 28 دونماً واقتلعت 300 شجرة من أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار النهب الاستيطاني، جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واقتلعت 300 شجرة زيتون ولوز خلال تجريف وتدمير 28 دونما في البلدة.

وفي محافظة سلفيت، صادرت سلطات الاحتلال «مدحلة» واعتقلت صاحبها، أثناء عمله بالمنطقة الشمالية من دير بلوط غرب سلفيت. وقال المهندس إبراهيم الحمد مدير زراعة سلفيت لـ «معا» إن ما تسمى «بالإدارة المدنية» وبرفقة جيش الاحتلال صادرا «مدحلة» تعمل بتأهيل الطرق الزراعية، بحجة عملها في منطقة مصنفة «ب» و«ج». وأشار الحمد الى أن الوزارة تقوم على تأهيل الطريق الزراعي لتربط أراضي المواطنين ببعضها.

مصادرات

وفي السياق، نقلت «معا» عن رئيس بلدية دير بلوط يحيى مصطفى قوله إن الطريق الزراعي بالمنطقة الشمالية بين بلدتي ديربلوط ورافات تم فتحها منذ 10 سنوات، مؤكداً أن وزارة الزراعة تقوم على مشروع تأهيل للطريق منذ فترة. وأضاف إن سلطات الاحتلال صادرت «المدحلة» واعتقلت صاحبها وسيم العزام.

واكد مأمور تسوية أراضي بلدة الزاوية معتز حسين ان الاحتلال قام باحتجاز 3 مسّاحين وبعض أصحاب الأراضي التي يتم العمل بها، أثناء قيامهم بعملهم بمنطقة تسمى «سيريسية» من الجهة الغربية من بلدة الزاوية، بذريعة أنها أراض مصنفة «ب» و«ج». والمحتجزين هم: وسام العسل، كمال دويكات، عبد الرحمن عامر، وناجي موقدي، واسلام مصلح موقدي.