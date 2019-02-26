أويحيى: صناديق الاقتراع ستحسم ولاية بوتفليقة

المصدر: الجزائر - وكالات

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس، إن صناديق الاقتراع ستحسم الولاية الخامسة لبوتفليقة.وفي أول رد رسمي على التظاهرات الشعبية الكبيرة التي شهدتها البلاد قال أحمد أويحيى إن الحكومة تحترم الطابع السلمي للمسيرات التي يكفلها الدستور لكن يجب أيضاً احترام الصندوق متسائلاً عن الجهة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات.

وحذر أويحيى من انزلاق الأوضاع في ظل تجدد الدعوات للخروج في مظاهرات سلمية اليوم الثلاثاء من قبل طلبة الجامعات. وفي سياق مرافعة قوية عن إنجازات الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، أكد أن الإنجازات في السنوات الـ 20 الأخيرة، توجت البناء الوطني الحقيقي الذي ضرب أزمة اقتصادية حقيقية والسنوات الدامية.

وأوضح أحمد أويحيى، أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي عانى من الإرهاب، لكنها البلد الوحيد الذي استعاد الأمن والسلم، مشيراً إلى أن سياسة المصالحة الوطنية أصبحت مرجعاً عالمياً ومثالاً يحتذى به.

وذكر أويحيى، أن الجزائر استعادت استقلالها المالي، منذ سنة 1999. موضحاً خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن الجزائر كانت مثقلة بديون خارجية فاقت 30 مليار دولار. وأشار إلى أن الاستمرارية، مكنت من تسديد مسبق، لأزيد من 25 مليار دولار من هذه المديونية الخارجية، وتوخي الحذر في تسيير احتياط الصرف.