قبائل حجور تصد أكبر هجوم لميليشيات الحوثي بمديرية كشر

المصدر: البيان الالكتروني

صدت قبائل حجور أكبر هجوم للمتمردين الحوثيين على مناطقها في مديرية كُشر بمحافظة حجة غربي اليمن، في حين سقط عشرات القتلى و الجرحى في المعارك.

وشنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، هجوما على مناطق قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجه، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى و الجرحى، معظمهم من الانقلابيين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادر ميدانية، إن الحوثيين يشنون هجوما على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، حيث تدور معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية.

وذكرت المصادر، أن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من الحوثيين، ونزوح عشرات الأسر من قراهم.

ودارت معارك عنيفة في العبيسة شرقي كشر، وكذلك في الجهة الجنوبية، تخللها قصف مدفعي مكثف من المتمردين.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي غارات ليلية استهدفت عربيتن للمتمردين شرق العبيسة، إحداهما محملة بالمقاتلين، والأخرى محملة بالأسلحة والذخائر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير الأسلحة والذخيرة.