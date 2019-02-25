إيران وتركيا وراء أزمات المنطقة

المصدر: شرم الشيخ - البيان، وكالات

طالبت السعودية ومصر بموقف دولي موحّد من تدخلات إيران في المنطقة، إلى جانب العمل بصرامة لمحاربة الإرهاب ووقف تمويله واتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول التي تموّل أنشطته وتقدّم التسهيلات له، مشددين على أن أفعال إيران وتحركات تركيا وراء أزمات المنطقة. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام القمة العربية الأوروبية التي انطلقت بمشاركة 50 دولة في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس، وترأس وفد الإمارات خلالها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التزام بلاده بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات.

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