الاحتلال يبعد قيادات دينية عن القدس بعد اعتقالهم

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

صعّدت إسرائيل استهدافها للقدس المحتلة على نحو أشدّ خطورة، بعدما اعتقلت قيادات دينية لساعات ثم أطلقت سراحهم بشرط إبعادهم عن المدينة أسبوعاً، الأمر الذي أثار غضباً فلسطينياً واسعاً واحتجاجاً رسمياً أردنياً. وقررت شرطة الاحتلال الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع.

وأوضح المحامي محمد محمود أن الشرطة قررت الإفراج عن سلهب، وبكيرات، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع. وقررت محكمة الاحتلال المركزية الإفراج عن ناصر قوس مدير نادي الأسير وحسني الكيلاني وعلي عجاج بشرط الأبعاد عن الأقصى 3 أيام، وعن سامر القباني حارس المسجد بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى أسبوعاً.

ونددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أمس بتصعيد إسرائيل حملات الاعتقالات في القدس، والتي طالت مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة. وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية إن اعتقال سلهب ستكون له تداعياته لما يمثله. وأضاف «يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة، ورغم أن العملية جرت بهدوء تام».

احتجاج أردني

وسلمت الخارجية الأردنية مذكرة إلى الخارجية الإسرائيلية احتجاجاً على اعتقال سلهب. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية سفيان القضاة في بيان إن «الوزارة تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث عبر سفارتنا في تل أبيب التي قدمت احتجاجاً رسمياً على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية».

وقالت وزارة الأوقاف الأردنية إن اعتقال قوات الاحتلال الشيخ سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس التابع لوزارة الأوقاف الأردنية وإصدار مذكرة جلب بحق مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب واعتقال نائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات يعتبر تصعيداً خطيراً وغير مقبول ومساساً بالدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إن «كل ممارسات إرهاب دولة الاحتلال لن تثني الأردن عن مواصلة دوره في حماية القدس».