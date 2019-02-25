دعوى قضائية ضد شقيقة تميم وزوجها

المصدر: أبوظبي - وكالات

أقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر، المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجها، بانتهاك حقوقهم، وأنهم «ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية». ويقول الموظفون إنهم أُجبروا على العمل مدة 100 ساعة أسبوعياً دون أجر إضافي، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم، وفقاً لموقع «ديلي ميل» الذي نقل عنه موقع «بوابة العين».

وذكرت الصحيفة أن شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعوى قانونية رفعها المدرب الشخصي غراهام بانكروفت والحارسة الشخصية شانتيل ماكجوفي والمدرس بنجامين بويد، بسبب ممارسات التشغيل غير القانونية. وتؤكد الدعوى أن الموظفين الثلاثة غالباً ما كانوا يعملون ساعات إضافية دون تعويض، وحُرموا من أيام العطلة أثناء سفرهم مع أفراد الأسرة الحاكمة في رحلات فاخرة إلى كرواتيا واليونان وإيطاليا.

وقال المدرس بويد، في شكواه ضد الزوجين، إنه طُرد على الفور انتقاماً منه، بعد أن طلب الحصول على أجر مقابل العمل ساعات إضافية.

ويطالب العاملون السابقون بآلاف الدولارات من الأجور الضائعة، لكن أفراد آل ثاني ينكرون هذه الاتهامات، ويقولون إنهم محميون بالحصانة الدبلوماسية، وفقاً لمستندات القضية التي قدمت الخميس الماضي إلى المحكمة في نيويورك.