بوتفليقة: على الشعب أن يكون درعاً قوية للحفاظ على الاستقرار

المصدر: الجزائر- وكالات

وجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس نقابة العمال الجزائريين وتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي، دعا فيها الشعب أن يكون درعاً قوية للحفاظ على الاستقرار.

وقال بوتفليقة: «تبرز رسالتي بكل قوة، رسالة فضائل الاستمرارية. الاستمرارية التي تجعل كل جيل يضيف حجرة على ما بني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم».

وأضاف بوتفليقة: «تلكم العبرة التي يجب علينا جميعاً أن نستخلصها من الاحتفاء بهاتين الذكرتين الخالدتين، والطريقة التي يتعين علينا الوفاء بها لشهدائنا الأمجاد والسهر بها على أجيالنا الصاعدة وصون وطننا الجزائر الحبيبة». وأشار إلى أن قدرات الجزائر في تنويع الاقتصاد والقدرات الفلاحية، والكفاءات العلمية تنتظر استغلالها بأفضل جودة، حتى تصبح مصدر مداخيل إضافية للجزائر.

وأبدى بوتفليقة، تخوفه من وجود «عـدم الاستقرار وآفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في جوارنا الـمباشر، مشدداً في هذا الإطار على أن الجيش في حاجة إلى شعب واع ومجند ويقظ لكي يكون سنداً ثميناً ودرعاً قوياً للحفاظ على استقرار البلاد».

تأتي رسالة بوتفليقة فيما تجمّع مئات من الأشخاص أمس في محاولة للتظاهر في وسط العاصمة الجزائرية بدعوة من حركة «مواطنة»، رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتزامناً مع توجه بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية.

وتمكن مئات المتظاهرين من اجتياز حصار أمني مفروض على ساحة أودان، وسط العاصمة الجزائر، في محاولة من قوات الأمن لمنع المحتجين، خصوصاً من حركة «مواطنة»، من الوصول إلى الساحة.

ووصل المحتجون إلى ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لولاية جديدة.

وحاصرت قوات مكافحة الشغب الجزائرية ساحة أودان، وتوقفت حركة المرور إليها، في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، تم توقيف عدد منهم.

وأرغمت الشرطة الجزائرية المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز، المعروف بنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مغادرة العاصمة بعد أن جمع المئات من مناصريه، بحسب ما أفاد مدير حملته، أول من أمس.

وأعلنت رئيسة تحرير في الإذاعة الجزائرية الحكومية، استقالتها من منصبها للاحتجاج على عدم تغطية تظاهرات الجمعة ضد ترشح بوتفليقة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».