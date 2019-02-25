الجامعة العربية: القمة تؤسس لشراكة استراتيجية عربية أوروبية

المصدر: شرم الشيخ - وكالات

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية السفير خالد الهباس أن القمة العربية - الأوربية الأولى تركز على موضوعات دعم الأمن والاستقرار الإقليمى وتعزيز التعاون والشراكة، مشدداً على أهمية القمة في تعزيز التعاون المشترك والتأسيس لشراكة استراتيجية بين الجانبين.

وقال الهباس - في تصريحات إن القمة العربية – الأوروبية الأولى، التي تنعقد تحت عنوان «الاستثمار في الاستقرار» بمشاركة واسعة من القادة والزعماء العرب والأوربيين، ستناقش كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجهها المنطقتان، وستركز على وسائل دعم الاستقرار الإقليمي في المنطقتين، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والتعاون المشترك في هذا الصدد.

وأضاف أن القادة العرب والأوروبيين سيبحثون وسائل حشد الجهود المشتركة وتعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقتين الساخنتين، والتوصل إلى حلول وتسويات لأزماتها القائمة. وتابع أن مسألة الهجرة غير الشرعية والإرهاب من الموضوعات المهمة التي ستفرض نفسها على القمة لما يخلفانه من تبعات وأزمات، والبحث عن حلول لقضية الإرهاب التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها أحد أبرز أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ونوه بأن القمة لن تقتصر على الموضوعات السياسية والأمنية فقط، وإنما ستتطرق إلى الموضوعات الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الشراكة العربية – الأوروبية، والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لاسيما في مجال زيادة الاستثمارات المتبادلة وكذلك التبادل التجاري. وشدد الهباس على أهمية القمة العربية.