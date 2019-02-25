عفو ملكي عن مصريين موقوفين ومسجونين في السعودية

المصدر: القاهرة - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم.

وجاء القرار الملكي تقديراً للشعب المصري، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل السعودي إلى مصر. هذا وقد ثمّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر حكومة وشعباً. الرياض.