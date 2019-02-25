اغتيال نائب صومالي في مقديشو

المصدر: مقديشو- أ.ف.ب

أقدم مسلحون في الصومال على قتل سياسي مخضرم بإطلاق الرصاص عليه، أول من أمس، في العاصمة مقديشو، وفق ما أعلنت الشرطة، في هجوم جديد لمتشددي حركة الشباب يستهدف النواب.

وقتل النائب عثمان علمي بوقوري الذي يتجاوز عمره الـ80 عاماً ويعتبر أكبر النواب الصوماليين سناً قرب منزله في حي سانكا الشمالي في العاصمة، ولاذ المسلحون بالفرار بعد إطلاق النار عليه.

وقال ضابط الشرطة ابرهيم محمد «اغتال المسلحون النائب قرب تقاطع سانكا في مديرية كاران»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تحاول تعقّب القتلة.

وترك مقاتلو حركة الشباب عام 2011 مواقعهم في مقديشو، التي سيطروا عليها في السابق، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي الصومالية، ويستمرون بشن حرب عصابات ضد السلطة.