ماذا قالت أول سفيرة سعودية في أول تصريح لها ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تصريح لها منذ تعيينها سفيرة لبلادها لدى الولايات المتحدة المركية ، قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ، أول سفيرة سعودية إنها ستعمل لخدمة وطنها وقادته وكافة أبنائه ، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في سبيل ذلك .

كان خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، ملك المملكة العربية السعودية ، قد أصدر أمرا ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

وكتبت الأميرة ريما في حسابها الرسمي على " تويتر " تدوينة قالت فيها : " أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الامريكية وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك " .

يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، كانت قد عملت كمستشارة في مكتب سمو ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.

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