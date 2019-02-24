السعودية تعين أول سفيرة

المصدر: الرياض - واس

صدر أمر ملكي سعودي، أمس، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. ‏كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه إضافةً إلى القرارين الملكيين، يتم صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

لمتابعة تفاصيل أكثر اقرأ:

ـــ السعودية: تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع وريما بنت بندر سفيرة في أمريكا