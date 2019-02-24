تأكيد إماراتي أردني على موقف موحد تجاه القضايا العربية

المصدر: أبوظبي، عمّان - وام، البيان

وقعّ المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تعاون وتفاهم مع مجلس النواب الأردني لتعزيز التشاور والتنسيق، في ظل تأكيد مشترك على تبنّي موقف عربي موحّد يخدم المصالح العربية، فيما من المقرّر مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في عمّان.

ووقّعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، بمقر المجلس في أبوظبي مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تبني موقف عربي موحد يضع المصالح العربية المشتركة على قائمة الاهتمام خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية للدفاع عنها وحشد الدعم والتأييد لها.

وجاء توقيع مذكرة التعاون والتفاهم تعزيزاً للمصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من استشراف للمستقبل في العمل المؤسسي الحكومي والبرلماني، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التميز والابتكار، ودعم وتمكين الشباب والمرأة، وتوافق في الرؤى حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أداء الدبلوماسية البرلمانية على الصعد الإقليمية والدولية.

وأكّد الجانبان خلال جلسة المباحثات الرسمية، على أن ما وصلت له العلاقات المتنامية بين البلدين من تطور وتنسيق على أعلى المستويات، هو نتاج لعلاقات متجذرة وراسخة بدأت على أسس متينة من الأخوة الصادقة، وتتواصل بفضل حكمة ورعاية قيادتي البلدين.

وأكّد الجانبان، أهمية نشر وتبني وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وتعميم أهدافها والمبادرات التي تمت للتعريف بها بين الشعوب.

تثمين مواقف

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي، وعاطف الطراونة بمواقف دولة الإمارات والأردن تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها المشاركة في التحالف العربي والتحالف الإسلامي، والوقوف بكل صرامة وحزم في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتبني الحلول السلمية للأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة، مع التأكيد على أهمية احترام حسن الجوار لدول المنطقة في ظل ما يجمع شعوبها من تاريخ وثقافة وحضارة مشتركة.

ووجه عاطف الطراونة، دعوة رسمية إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي، للمشاركة في اجتماعات المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان خلال الفترة 3-4 مارس المقبل.

دعوة

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي، عن تقديرها لهذه الدعوة، مؤكدة أنّ المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون، بما يخدم مصالح الشعوب العربية، ويعزز من دور المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.

حضر جلسة المباحثات محمد بن كردوس العامري، وعائشة بن سمنوه، وسعيد الرميثي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد بن شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وجاسم الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

مشاركة

ومن المقرّر أن تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعات اللجنة التنفيذية الخامسة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة، خلال الفترة من 23 - 28 فبراير الجاري، والتي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة عدد من القضايا التي تعنى بالإرهاب والمرأة والطفل.

ويضم وفد الشعبة في عضويته أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة التنفيذية، تقرير الأمين العام للاتحاد، والذي يتضمّن تنفيذ قرارات المؤتمر السابع والعشرين، والمؤتمر الثامن والعشرين الطارئ للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية وحتى تاريخ انعقاد الدور الخامس والعشرين، وتقارير اللجان الخاصة المعنية بجائزة التميز البرلماني والمصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني.

مقترحات تعديل

ومن المنتظر أن تتقدم الشعبة البرلمانية بمقترحات بشأن تعديل ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي، في إطار تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي وحوكمة عمل مختلف لجانه، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في القضايا التي يتم إدراجها على جدول أعماله.

كما ستتقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية، بمقترحات بشأن تعديل مشروعي قانوني الإرهاب والمرأة والطفولة، في إطار تنفيذ توصيات الدورة الـ24 للجنة التنفيذية التي انعقدت في مصر ديسمبر الماضي، بتكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعادة صياغة المشاريع الاسترشادية حول القانونين، بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعبة البرلمانية العربية الشقيقة.

اقتراحات

ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان المصاحبة، تناقش اللجنة المصغرة المنبثة عن اللجنة التنفيذية، اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، فيما تناقش لجنة الفريق القانوني، مشاريع نموذجية استرشادية حول قانوني الإرهاب والمرأة والطفولة.