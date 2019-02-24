مصر ورومانيا تتطلعان لتعزيز التعاون

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده تتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع الجانب الروماني في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تتزامن فيها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مع رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات السيسي خلال لقائه رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس الذي يشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، حسبما أفاد الناطق الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي.

وصرح راضي بأن الرئيس المصري أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية المستقرة التي تجمع البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار خلال عام 2018، فضلاً عن مضاعفة عدد رحلات الطيران لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، بما يعكس الجاذبية التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية للسائحين الرومانيين.

من جانبه، رحب الرئيس الروماني باستضافة مصر القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، التي تعكس مكانة مصر كنقطة التقاء وهمزة وصل بين الحضارتين العريقتين. كما أكد الرئيس الروماني اعتزام بلاده المضي قدماً في جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر بمختلف أنماطها، خاصةً في ظل كونها الشريك التجاري الأول لرومانيا في المنطقة، إضافة إلى الدور المصري المحوري في الشرق الأوسط وإفريقيا، مبدياً اهتمامه في هذا الصدد باستكشاف آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة في ضوء الاهتمام المشترك بدعم التنمية في القارة وصون السلم والأمن بها.

وأوضح الناطق الرسمي أن الرئيس الروماني يوهانيس أشاد كذلك بالنجاحات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي على صعيدي الأمن والاستقرار الداخلي، وجهود التنمية المتمثلة في المشروعات القومية العملاقة والإصلاح الاقتصادي، وكذلك فيما يخص وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، ودعوة الجانب الروماني للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية في مصر.