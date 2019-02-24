«الهلال الأحمر» تلبّي احتياجات دار المسنين في عدن

المصدر: عدن،الضالع - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية لدار العجزة والمسنين في عدن، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها محمد الكعبي وسلطان الشامسي ممثلا هيئة الهلال الأحمر إلى دار المسنين، وتم خلالها تقديم الاحتياجات الطارئة، والتي شملت مساعدات غذائية وصحية للمسنين، بجانب الاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

شكر

وكان في استقبال وفد الهيئة، أحمد المحضار مدير عام مديرية الشيخ عثمان في عدن الذي رحب بالوفد وقدم له الشكر على كل ما يبذلونه في سبيل إعانة المحتاجين من جميع شرائح المجتمع اليمني.. مشيراً إلى أن الدار بحاجة لبناء عنابر إضافية نظراً لكثرة الوافدين وبلوغ الدار طاقتها الاستيعابية.

وكان وفد «الهلال» زار الدار التي تحتضن 67 عاجزاً ومسناً من الجنسين، خلال العام الماضي وتعرف خلالها إلى المتطلبات الضرورية التي يحتاجها المسنون والدار وقدم لهم الدعم، كما عمل على إعادة تأهيل وصيانة الدار.

اطلاع

من جهة أخرى، اطلع محمد الكعبي وسلطان الشامسي ممثلا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن على طبيعة العمل بمركز الأطراف الصناعية في مديرية دار سعد شمال عدن.

واستمع «ممثلا الهلال» خلال زيارة للمركز إلى شرح من رمزي باعلي مدير المركز عن طبيعة العمل الذي يقومون به على صعيد صناعة وتركيب الأطراف الحديثة لجرحى الحرب الذين بترت أطرافهم.. مشيراً إلى أن المركز يقدم الخدمة للمواطنين من مختلف المحافظات اليمنية.

وقال باعلي، إن المركز يسعى للشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم الخدمة للمواطنين اليمنيين المحتاجين بأقل التكاليف.

وقام ممثلا الهلال الأحمر الإماراتي بجولة داخل المركز اطلعا فيها على إمكانياته وآلية عمله في ظل إمكانيات بسيطة ومحدودة.

سلال غذائية

على صعيد متصل، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة بمديرية الحصين بمحافظة الضالع استفاد منها عدد من المحتاجين في قراها النائية.

وأعرب وكيل أول محافظ الضالع المهندس نبيل عفيف ومدير عام مديرية الحصين العميد علي قاسم مصلح، اللذان حضرا عمليات التوزيع عن سعادتهما بهذه التوزيعات التي تأتي في إطار عطاءات الإمارات في عام التسامح و التي تستهدف كل المناطق المحتاجة وأعربا عن الشكر و الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساعدات الغذائية خاصة والمشاريع التنموية في اليمن عامة.