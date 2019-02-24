«أخبار الساعة»: مطالب مستمرة لإنهاء عبث الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد مرة أخرى التزامها بدعم مسار التسوية في اليمن، وذلك بدعمها المستمر لكل المبادرات التي تم القيام بها في وقت سابق بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، لكن حرص الإمارات على حل الأزمة اليمنية يوازيه في الوقت نفسه رفضها المطلق لكل الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من خرق واضح للاتفاقيات السابقة واللاحقة.

وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «مطالب مستمرة لإنهاء عبث الحوثي»، إن دولة الإمارات ستظل سنداً دائماً للشعب اليمني الشقيق في محنته الحالية، وستعمل جاهدة على توفير احتياجاته الضرورية من دواء وغذاء ومستلزمات طبية تبعاً لما تتيحه الظروف وتسمح به أجواء النزاع، فيما تشكل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن محوراً ثابتاً في أجندة الأعمال الخيرية التي تقوم بها تجاه شعوب العالم.

وأوضحت، أن التعبير عن الموقف الرسمي والشعبي للإمارات كان ولا يزال واضحاً تجاه ما تقوم به الميليشيات من انتهاك صارخ لحقوق الشعب اليمني، وهو موقف يجمع بين الرفض المطلق للعبث الحوثي، والسعي المستمر لإيجاد الحلول عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، مشيرة إلى أن موقف الإمارات من الأزمة اليمنية ينسجم تماماً مع موقف الحكومة الشرعية من كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخراً.

ونبهت إلى قدرة ميليشيا الحوثي على التملص من كل محاولات الحلول السلمية السابقة، مجسدة بذلك سلوكاً منافياً لأبسط قواعد التعامل وأبجديات السياسة الدولية، وبرغم إدراكها المبكر لخسارة الرهان المحلي والإقليمي والدولي، لا تزال تواصل عملية الهروب إلى الأمام بعد أن احترقت كل أوراقها.

وذكرت أن المعطيات الأخيرة كشفت أن ميليشيا الحوثي تمارس كل أنواع التنكيل بمختلف فئات الشعب اليمني، وذلك بحصارها للمدن وتجويعها للسكان، والاستيلاء على المساعدات المقدمة إليهم.

فبحسب آخر المعلومات الإعلامية المتاحة، فإن الميليشيات تحتجز منذ شهر ديسمبر أكثر من 100 شاحنة إغاثة و5 شاحنات محملة بأدوية إضافة إلى احتجازها 50 ألف طن من المساعدات الغذائية، فيما تستخدم 3 موانئ في مدينة وسيلة للسطو على شحنات المساعدات القادمة للشعب اليمني ومخازن الغذاء.

وخلصت إلى أنه لا يُستغرَب أيضاً أن يتنادى العالم كله للمطالبة بخروج أزمة اليمن من الحلقة المفرغة التي طال أمد استمرارها، ذلك أن معاناة المدنيين لا يجوز أن تستمر لفترة أطول، وبالتالي فإنه بات من الضروري تخليصهم من هيمنة الميليشيات بكل السُبل.