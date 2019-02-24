انتهاكات حوثية

أعلن التحالف العربي، أمس، أن ميليشيا الحوثي تعرقل دخول سفينتين إلى ميناء الحديدة اليمني منذ 5 أيام. وذكر التحالف، في بيان، أن السفينتين عالقتان وتنتظران الدخول إلى الميناء، كاشفاً في الوقت ذاته عن إصدار 15 تصريحاً لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، وتحمل مساعدات غذائية ومشتقات نفطية. وأعلن التحالف أيضاً إصدار 28 تصريحاً جوياً و3 تصاريح برية و109 تصريحات لحماية القوافل، مشيراً إلى أن إجمالي التصاريح التي تم إصدارها خلال الأيام الأخيرة بلغ 155 تصريحاً.الرياض-وكالات

مسيرة

دعت جماهير محافظة تعز القيادة السياسية الشرعية ودول التحالف العربي إلى الاستمرار في خيار التحرير والتوجه الجاد إلى إنجاز ودعم استكمال عملية تحرير تعز وكافة الوطن كونه خياراً ملحاً لتحقيق السلام وحفظ الأمن في اليمن والمنطقة. ودعا بيان المسيرة المجتمع الدولي إلى دعم الشرعية اليمنية ضد الميليشيا الانقلابية وتنفيذ القرارات الدولية وفي المقدمة قرار مجلس الأمن 2216، معتبراً أي تهاون أو التفاف على هذه القرارات هو إسقاط للشرعية الدولية واعتداء على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. عدن- البيان