وفاة عنصر أمن أردني جرح في انفجار السلط

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

أعلن مصدر أمني أردني، أمس، وفاة أحد عناصر الأمن الذين جرحوا في انفجار لغم في السلط شمال غربي عمّان، منتصف الشهر الجاري، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى أربعة عناصر أمن ومزارع.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الملازم أول عمر الرحامنة وهو أحد رجال الأمن الثمانية الذين أصيبوا في انفجار السلط في الـ14من الشهر الجاري توفي في مدينة الحسين الطبية في عمّان متأثراً بإصابته البالغة، مشيراً إلى أنه خبير بالمتفجرات في مديرية الأمن العام. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الأربعاء الماضي، وفاة الرائد سعيد ماجد الذيب من المخابرات العامة متأثراً هو الآخر بإصابته.

وقال مصدر أمني، الأسبوع الماضي، إن انفجار لغمين قديمين في مزرعة في السلط أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الأمن ومزارع وإصابة سبعة آخرين، ليتبين لاحقاً أن أحد عنصر الأمن الذين أبلغ عن وفاتهم كان في حالة موت سريري. وتوفي المزارع في انفجار اللغم الأول وعند وصول الأجهزة الأمنية وقع انفجار اللغم الثاني، ما أدى إلى مقتل عنصري أمن وإصابة ثمانية آخرين.