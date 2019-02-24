«داعش» يعدم صيادي أسماك في بحيرة الثرثار

المصدر: بغداد - البيان

ذكر مصدر محلي في محافظة الأنبار، أمس، أن مسلحي داعش اختطفوا خمسة صيادي أسماك في بحيرة الثرثار، وقاموا بإعدامهم، وهو ما أكده عضو في مجلس المحافظة. وقال المصدر في تصريح صحافي، إن خمسة أشخاص من محافظة النجف يمتهنون صيد الأسماك قدموا إلى بحيرة الثرثار لممارسة عملهم، إلا أن عناصر من داعش قاموا باختطافهم ومن ثم إعدامهم. وأشار إلى أن قوة أمنية عثرت على جثث المغدورين الخمسة وقامت بنقلها إلى مستشفى الفلوجة.

بدوره، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، يحيى المحمدي، إقدام عناصر داعش على إعدام خمسة صيادي أسماك كانوا يمارسون عملهم في بحيرة الثرثار، من دون أن يحدد المحافظة التي جاءوا منها، إلا أنه أكد أنهم من المحافظات الوسطى أو الجنوبية.

وشهدت الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في العمليات التي ينفذها مسلحو داعش الإرهابي ضد المدنيين الخارجين إلى المناطق الصحراوية لجني الكمأ، حيث قاموا في الثامن من فبراير الجاري باختطاف وإعدام ثلاثة أشقاء من محافظة صلاح الدين، كما اختطفوا خمسة من أبناء قضاء راوة، وثلاثة أشخاص من أهالي قضاء حديثة، وآخرها اختطاف 12 في قضاء النخيب. من جانب آخر، أعلنت قائممقامية قضاء حديثة في الأنبار، أمس، عن إطلاق سراح أبنائها الخمسة الذين اختطفوا خلال جمعهم الكمأ.