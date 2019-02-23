الإمارات تشارك بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ

المصدر: دبي ـ وكالات

تشارك دولة الإمارات في أول قمة عربية أوروبية، والتي تنطلق غداً في شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وعدد من القادة العرب.

ويترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد الدولة المشارك في أعمال القمة. وتبحث القمة قضايا الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، والتغيرات المناخية. كما سيتم بحث ملفات إقليمية مثل الصراع العربي الإسرائيلي واليمن وليبيا. وستتركز المناقشات على 3 قضايا تشمل التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية، والمسائل الإقليمية، وعلى رأسها ستأتي التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط والمسائل التربوية والاجتماعية.

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