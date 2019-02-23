تظاهرات في الجزائر احتجاجاً على ترشّح بوتفليقة

المصدر: الجزائر ـ وكالات

اندلعت صدامات أمس بين الشرطة الجزائرية وآلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية، الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في الانتخابات المقررة 18 أبريل المقبل. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني في الشارع المؤدي إلى رئاسة الجمهورية في حي المرادية.

ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة. ونجحت الشرطة في دفع المتظاهرين بعيداً، لكن بعضهم واصل رمي الحجارة على عناصر الأمن التي أوقفت بعض المحتجين. كما تم تنظيم تظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في تيزي وزو وبجاية وعنابة وورقلة بحسب مواقع إخبارية جزائرية.

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