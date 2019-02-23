ثورة القبائل اليمنية تتمدّد في وجه الحوثي

المصدر: عدن ـ البيان

اتسعت رقعة الانتفاضة القبلية ضد الحوثي، التي أطلقت شرارة ثورتها قبائل حجور في حجة، بعد أن التحقت قبيلة «ذو يحيى» بقافلة الرافضين للانقلاب الحوثي على الشرعية. كما عاودت الميليشيا استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة بعد ساعات من قصفها مجمعاً تجارياً وصناعياً في شارع صنعاء.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مايك غريفيث إن الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني، داعياً إلى أن تعود المحافظة إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمن إنهاء الانتشار المسلح بالمدينة.

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