استقالة أمين عام «نداء تونس» من منصبه

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلن أمين عام حركة «نداء تونس» سليم الرياحي أمس عن استقالته من منصبه بعد أشهر قليلة من تعيينه. وأصدر الرياحي بيان استقالته دون الكشف عن أسباب ذلك.

واكتفى الرياحي بالقول «إنني وبعد تفكير عميق، لا أرى مجالاً لتقديم الإضافة اليوم داخل نداء تونس، وأعلن بعد مراجعات وتقييم، ولأسباب ألتزم بشرحها خلال مؤتمر صحافي قريب، استقالتي من الأمانة العامة للحزب وكل هياكله».

والرياحي رجل أعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل في البرلمان قبل قرار دمجه في حزب حركة نداء وتوليه منصب الأمين العام.

وهذه أحدث استقالة يشهدها الحزب الفائز بانتخابات 2014 بعد موجة انشقاقات واستقالات شملت العشرات من قيادييه ونوابه في البرلمان.