استشهاد طفل و30 إصابة برصاص الاحتلال في غزة

المصدر: ■ رام الله، القدس المحتلة، غزة - البيان، وكالات

استشهد طفل وأصيب ثلاثون متظاهراً، برصاص الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة، في وقت وللمرة الأولى منذ 16 عاماً أدى المئات من الفلسطينيين الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وسط تعبيرات الانتصار.. واستبقت قوات الاحتلال الصلاة بحملة اعتقالات طالت 50 فلسطينياً في القدس.

وتقدم أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المصلين في فتح باب المصلى الذي أغلقته الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003،. واعتبر المصلون افتتاح المصلى وأداء الصلاة فيه بمثابة نصر على الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض منذ العام 2003 إعادة فتحه.

وشدد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد، في خطبة الجمعة، على أن المصلى المرواني هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الذي لا تنازل عن أي ذرة تراب منه.

وكان آلاف المصلين أدوا الصلاة في المسجد الأقصى رغم القيود التي فرضتها في الشوارع المؤدية إليه، وحملة الاعتقالات التي نفذتها مساء أمس وفجر اليوم، وطالت عشرات الشبان الفلسطينيين. وقدرت مصادر محلية أعداد المصلين في المسجد الأقصى بنحو 60 ألفاً.

اعتقالات

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت باب الرحمة في عام 2003، وجددت إغلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، رغم المطالبات المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بإعادة فتحه. وبررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إغلاق باب الرحمة بوجود مؤسسة تعتبرها غير قانونية فيه، ولكن دائرة الأوقاف الإسلامية أكدت أن هذه المؤسسة لم تعد قائمة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة طالت خمسين فلسطينيا، وذلك بعد الدعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات تركزت في أحياء سلوان والعيسوية وجبل المكبر والبلدة القديمة ووادي الجوز ومخيم شعفاط ورأس العمود.

إصابات

وفي غزة قالت وزارة الصحة: إن الطفل يوسف سعيد حسين الداية (15 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة. وأشعل الشبان الإطارات المطاطية في عدد من مخيمات العودة شرق القطاع، بينما تمكن عدد من الشبان من قص أجزاء من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق خان يونس، ورد الاحتلال بإطلاق النار بشكل كثيف.

وأصيب 30 فلسطينيا على الأقل بجروح، مساء أمس، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال مصادر طبية إن الإصابات ناجمة عن رصاص الاحتلال وقنابل الغاز التي أطلقها تجاه المتظاهرين شرق القطاع. وتوافد آلاف المتظاهرين إلى مخيمات العودة شرق القطاع في الجمعة الـ٤٨ لمسيرة العودة وكسر الحصار. وأكدت الهيئة الوطنية العليا استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.

إضاءة

استشهد 265 فلسطينياً وأصيب نحو 26 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في التظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة.