مقتل أبرز قادة الإرهاب في الساحل الأفريقي

المصدر: حينها.باريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية مقتل يحيى أبو الهمام أحد أبرز قادة الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.

وكان من طلائع التنظيم التي وصلت إلى الصحراء في النصف الثاني من عام 2004، برفقة زعيم القاعدة ببلاد المغرب الإرهابي مختار بلمختار، فيما يعرف بالعودة الثانية لمقاتلي القاعدة إلى أزواد.

والإرهابي يحيى أبو الهمام واسمه الحقيقي عكاشة جمال من مواليد 1978، وانضم للجماعات الإرهابية نهاية التسعينيات بعدما أفرج عنه من السجن الذي قضى فيه 18 شهراً، لكنه التحق بالجماعات الإرهابية، وظل في المنطقة الشرقية للعاصمة الجزائرية قبل أن يتم إرساله من قبل قيادة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي كان يقودها حسان حطاب في يوليو 2004 إلى جنوب الجزائر لدعم مختار بلمختار، الذي كان يقود فرع الصحراء لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، .