تقارير: أسلحة سويسرا المفقودة بيعت لوزير لبناني سابق

المصدر: بيروت - د.ب.أ

نقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن مصادر في السفارة السويسرية في لبنان قولها إن الأسلحة المفقودة التي تم تصديرها إلى لبنان عام 2016 وهي 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً.

وعثر من بينها على تسعة أسلحة عام 2018، بيعت لوزير لبناني سابق. ونقلت الصحيفة عن مصادر بالسفارة السويسرية، قولها إن الأسلحة بيعت لوزير سابق، حيث تعهد عدم تسليمها لطرف آخر من دون موافقة سويسرا الخطية.

وأضافت المصادر، التي لم يتم تسميتها، أن الوزير السابق وقّع على عقد ينصّ على حق الجهة البائعة بالقيام بتحقيقات على الأرض، للتأكد من أن الأسلحة لا تزال تستعمل في إطار العقد، كما تفعل الحكومة السويسرية دائماً عندما تبيع أسلحة في الشرق الأوسط.