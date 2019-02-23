ترامب وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا

المصدر: واشنطن - وكالات

ذكر البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث هاتفيا بشأن سوريا، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أنه في الشأن السوري، اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق حول تشكيل منطقة آمنة محتملة.

وأضاف البيت الأبيض، أن الاتصال بين الرئيسين يأتي قبل اجتماع بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، والجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ونظيريهما التركيين.

ولم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع دول أوروبية بتولي السيطرة على منطقة عازلة في سوريا بين تركيا والأكراد، ولضمان الاستقرار بعد انسحاب الولايات المتحدة. وهناك مخاوف من أن يعاود «داعش» تنظيم صفوفه مجدداً، مثلما حدث في العراق منذ ما يقرب 10 سنوات.