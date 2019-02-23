المجلس الدستوري اللبناني يبطل عضوية سيدة في البرلمان

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن المجلس الدستوري في لبنان إبطال عضوية سيدة وصلت إلى مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، وتنتمي إلى كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري، بسبب العبث بعد انتهاء عملية الاقتراع، بمغلف نقلت فيه أصوات الناخبين من مراكز الاقتراع إلى لجان القيد.

وقال رئيس المجلس الدستوري، عصام سليمان، في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الطعون الانتخابية التي تسلمها بعد انتخابات مايو 2018، قرّر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة ديما الجمالي وإعلان المقعد الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار. وأضاف أنّ المجلس، نتيجة التدقيق في عملية الاقتراع بناء على طعن مقدم من المرشح الخاسر طه ناجي، خلص إلى أن الانتخابات شابتها عيوب.