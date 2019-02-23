الرياض وبكين تتفقان على التعاون في مكافحة الإرهاب

المصدر: بكين - وكالات

أثمرت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وجاء التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى والتي ترأسها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، بينما ترأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنج.

ووقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى. وقد التقى الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، في إطار زيارته للصين والتي بدأت الخميس، وتستمر لمدة يومين.