الحوثي يعرقل ملف الأسرى بالإعدامات

المصدر: عدن، الرياض ـ البيان، وكالات

أكدت مصادر لـ «البيان» أن إحالة الحوثي الصحافيين العشرة، المختطفين منذ عام 2015، إلى ما تزعم أنها محكمة الإرهاب والذين باتوا يواجهون حكم الإعدام، يمثل عقبة أمام ملف تبادل الأسرى .

في السياق، طالب وزير الإعلام معمر الإرياني، الولايات المــتحدة، بتصنيف ميليشيا الحوثي والتعامل معها كجماعة إرهابية.

ميدانياً، نفذ تحالف دعم الشرعية، ثاني عملية إنزال جوي لقبائل حجور بمحافظة حجة، شملت إلى جانب المواد الغذائية والطبية، أسلحة وذخائر لمساندة القبائل في انتفاضتها في وجه ميليشيا الحوثي، فيما بدأت بوادر انتفاضة قبلية مماثلة في شمال محافظة إب.

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